En l'absence prolongée d'un nouvel opus dans la série Dino Crisis, le studio indépendant LogDev nous prépare Paleophage : un jeu d'horreur et de survie où les principaux ennemis sont des dinosaures. Le scénario met de l'avant deux protagonistes que vous contrôlerez à tour de rôle. Plusieurs environnements sont promis, d'un centre de villégiature urbain à un palais des congrès ou encore des réserves forestières isolées.Paleophage est un jeu à la troisième personne (TPS) qui vous opposera à un bestiaire composé de plus de 10 espèces de créatures préhistoriques. Parmi elles, notons le spinosaure, le nothronychus et le megalograptus. LogDev a également développé un système de rencontres dynamiques : aucune partie ne sera identique et les joueurs ou les joueuses devront être aux aguets.Paleophage est prévu sur PC ( Steam ) en 2023. Voici une première bande-annonce du jeu :https://youtu.be/PRI2-Wg6cfQ