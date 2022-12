C'est aujourd'hui qu'un deuxième trailer a été diffusé et quelques détails concernant l'adaptation ont été dévoilés. L'opening sera chanté par Aimer ( NICE NICE je DIS OUI) et l'ending Amazarashi (c'est eux qui avait fait la musique du DLC). En ce qui concerne l'adaptation et de ce que ça va proposer, l'histoire sera beaucoup focaliser par le rôle de la résistance et on est peut-être dans une autre timeline à cause d'un personnage ( c'est peut-être un flashback)