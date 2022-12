J'ai acheté un nouveau PC équipé d'une CG Nvidia et on m'offre une clé PC pour ce jeu, mais je ne suis pas du tout intéressé. J'ai vu que le jeu se trouvait à plus de 30€ en clé sur des sites du genre Instant Gaming, alors ça fait une petit prix intéressantPour activer votre code promotionnel via GeForce Experience, veuillez suivre les étapes ci-après :1. Installez votre carte graphique éligible.2. Mettez à jour ou installez la dernière version de l’application GeForce Experience (version 3.18 ou plus).3. Lancez GeForce Experience et connectez-vous avec votre compte.4. Ouvrez le menu déroulant Compte en haut à droite puis cliquez sur "ÉCHANGER".5. Recopiez le code promotionnel de votre offre.6. Suivez les instructions à l’écran.7. Si applicable, vous devrez peut-être vous connecter à une boutique en ligne telle que Steam, Uplay, Battle.Net ou Origin pour recevoir votre jeu. Certains jeux disponibles sur des boutiques en ligne tierces peuvent nécessiter l’utilisation d’un second code sur un portail d’activation dédié.DM si intéressé, paiement par paypal uniquement.