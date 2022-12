Star Citizen

Enfin ça s'appelle plutôt Luminalia, mais c'est pareil.Chaque année à la même époque, après un IAE qui aura dévoilé plusieurs vaisseaux et engrangé de nombreuses ventes pour faire de 2022 l'année la plus lucrative que le studio ait connue en récoltant plus de 110 millions de dollars , on a le droit à la versionAu menu de cette édition 2952, du rouge, du vert, des pulls moches, des cadeaux et des promotions. Si les joueurs existants pourront partir à la recherche de cadeaux dans le jeu pour les revendre et se faire rapidement des sous, ceux qui hésitaient encore à franchir les portes de l'univers voulu par Chris Roberts peuvent se réjouir des réductions consenties sur les packs de démarrage du jeu, les. En effet, tous les starters sont ainsi proposés avec de 10 à 25% de réduction , pour payer entre 49 et 86€ selon le modèle de vaisseau avec lequel vous souhaitez débuter le jeu (il y a 6 modèles disponibles).Par ailleurs, cette année encore, on a le droit à un calendrier de l'avent. Du 11 au 22 décembre, chaque joueur, chaque jour, est invité à se rendre sur la page officielle de Luminalia 2952 pour se voir offrir des skins et autres goodies gratuits qui sont toujours bons à prendre.Et pour finir, si vous commencez le jeu en prenant soin de saisir un code de parrainage (ce fameux referral code star citizen ), parrainé comme filleul recevront un ARGO MPUV, petit vaisseau de transport d'une valeur de 40€ quand même. Si vous cherchez un code, vous pouvez utiliser ce lien pour vous créer un compte sur le site officiel du jeu. Vous recevrez l'ARGO si et seulement si vous achetez un pack du jeu aux tarifs évoqués plus haut.Quoi qu'il en soit, Luminalia 2952 aura bien du mal à faire patienter encore un peu les joueurs qui attendent comme le messie la mise à jour du jeu 3.18 depuis 6 mois maintenant. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler...