Après Final Fantasy VII et Parasite Eve, la team The Silent Protagonist vient de commencer son nouveau projet :Le 1er épisode est tout juste sorti :Pour Final Fantasy VII (série intégrale en 47 épisodes) :Pour Parasite Eve (série intégrale en 7 épisodes)Voilà, j'espère que vous jetterez un œil à notre travail ^^

Who likes this ?

posted the 12/01/2022 at 05:50 PM by mauvaisjoueur