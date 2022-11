Parmi la bonne centaine d’autorités dans le monde qui étudie actuellement la proposition de rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft, on retrouve la CMA, l’autorité de la concurrence britannique. Et celle-ci vient de publier la réponse de Sony.



Les principaux reproches de Sony envers Microsoft



Depuis le début de l’affaire, les réponses et arguments de Sony sont parfois assez cocasses. La mrque japonaise avait déjà fait savoir qu’elle craignait que Microsoft ne s’offre des avantages particuliers avec Call of Duty une fois que le rachat serait effectué, alors même que c’est exactement ce qu’elle fait aujourd’hui puisque PlayStation dispose d’un partenariat avec Activision pour bénéficier de contenu exclusif à sa plateforme.



Dans un document disponible en ligne qui détaille l’avis de Sony apporté à la CMA, on découvre un résumé des craintes de Sony :



La transaction change la donne et constitue une menace pour une industrie appréciée par des centaines de millions de consommateurs. Il est notamment question de Call of Duty, jugé « irremplaçable » par Sony.



-Après l’opération, Microsoft aurait la capacité et l’incitation à exclure ou à restreindre ses rivaux, y compris PlayStation et PlayStation Plus, de l’accès à Call of Duty.



-L’effet de l’opération sur les consoles et les services d’abonnement multi-jeux causerait un préjudice important aux consommateurs, à la concurrence et aux développeurs. Sony évoque notamment la possible perte de la licence Call of Duty et qu’à moyen terme, « un nombre important d’utilisateurs de PlayStation passerait probablement la Xbox et/ou au Game Pass. » Sony craint aussi que les développeurs indépendants n’aient d’autres choix que de sortir leurs jeux dans le Game Pass lorsque celui-ci disposera d’une force de frappe importante grâce à Call of Duty.



Sony a peur que Microsoft augmente le prix de ses consoles alors que la PS5 a pris 50 € depuis l’été



Un point intéressant est également relevé dans le document et toujours pointé par Sony. Il concerne une potentielle hausse de prix.



Face à une concurrence plus faible, Microsoft serait en mesure : d’augmenter le prix des consoles et des jeux pour les utilisateurs de Xbox (y compris ceux qui sont venus de PlayStation), augmenter le prix du Game Pass et réduire l’innovation et la qualité. Ces préjudices seraient amplifiés par les effets de réseau directs et indirects en jeu dans le secteur, permettant à Microsoft d’augmenter encore les prix ou de réduire la qualité une fois sa position encore plus solidement établie.



Ce passage est, lui aussi, plutôt cocasse puisque pour le moment, Sony est le seul à avoir augmenté le prix de sa PlayStation 5, un argument qui semble donc difficilement tenable ici encore.



En résumé, Sony semble davantage défendre sa position de leader qu’une réelle concurrence déloyale ici. Voici la conclusion de la firme adressée à la CMA.



La transaction menace l’écosystème des jeux à un moment critique. Elle retirerait une franchise irremplaçable, Call of Duty, des mains d’indépendants et la combinerait avec le système de jeu vidéo à succès de Microsoft (Xbox), le premier service d’abonnement multi-jeux (Game Pass), le système d’exploitation dominant sur PC (Windows) et la plateforme de cloud leader (Azure). La seule façon de préserver une concurrence robuste et de protéger les consommateurs et les développeurs indépendants est de s’assurer qu’Activision reste une entreprise indépendante et contrôlée indépendamment.







