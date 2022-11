Avec l’arrivée dans quelques mois du remake de Resident Evil 4 prévu le 24 mars 2023, voici quelques moments-clés de ce jeu inoubliable qui a redéfini la série à sa façon. Resident Evil 4 est un jeu qui nous fait vivre toutes sortes d’émotions, un véritable coup de maître qui nous sert des séquences incroyables sans jamais véritablement s’essouffler (même si la zone de l’île est considérée moins réussie). Cela explique pourquoi il est très difficile de s’en tenir à seulement 10 moments-clés pour une production de ce calibre. Espérons que les moments choisis et bien d’autres seront préservés l’an prochain!



L’attaque à la scie mécanique



Dès les premières minutes de jeu, Leon S. Kennedy est amené à investiguer un village rural d’Europe à la recherche de la fille du président des États-Unis. Il est loin de se douter qu’il tombera nez à nez avec une population hostile. L’une des séquences les plus marquantes de Resident Evil 4 survient donc en début de partie, alors que le protagoniste est confronté à une horde de villageois et de villageoises agressifs. En cours de combat, l’un d’eux saute dans l’action, mais il y a un hic : il est équipé d’une scie mécanique et a le visage couvert par un masque en tissu! Un possible hommage à Texas Chainsaw Massacre, film culte de l’horreur, qui donne encore des frissons rien qu’à y penser.



[video]https://www.youtube.com/watch?v=bALj8Y63D00[/video]



Las Plagas à la tombée de la nuit



Une fois la nuit tombée dans Resident Evil 4, une scène particulièrement marquante implique un villageois dont la tête explose, remplacée par le parasite Las Plagas. C’est le début d’une nouvelle menace qui vient ajouter au cauchemar déjà bien installé.



[video]https://www.youtube.com/watch?v=ba3dTmgvAoc[/video]



Assaut de la cabane



À un certain moment, Leon, Luis et Ashley se retrouvent coincés dans une cabane. Des dizaines de villageois et de villageoises encerclent le bâtiment puis donnent l’assaut. Il faut tuer de nombreux ennemis qui fracassent des fenêtres et tentent de mettre la main sur la fille du président. Puisqu’à ce stade certains ennemis se transforment en Las Plagas, la difficulté est relevée et la tension, à son maximum!



[video]https://www.youtube.com/watch?v=T0VT6M4ZD4A[/video]



Combat contre Bitores Mendez



Bitores Mendez est un mastodonte et l’affronter en duel n’est pas une mince affaire. Ce combat de boss se joue en deux temps : après lui avoir infligé suffisamment de dégâts, il se transforme en créature proche d’un mille-pattes et peut attaquer Leon partout dans la grange, lieu choisi pour cet affrontement spectaculaire.



[video]https://www.youtube.com/watch?v=NM92SxO6pCw[/video]



Le hall d’eau



Ce moment-clé de Resident Evil 4 a marqué les esprits pour deux raisons : sa grande difficulté expliquée par la présence d’ennemis multiples et toute la stratégie requise afin de ne pas mourir. En effet, le chapitre 3-1 avec le hall d’eau est un défi de taille. Il y a des ennemis qui se protègent avec des boucliers, des archers sur les rambades et d’autres qui chargent avec des fléaux en main. Ajoutez à cela une zone un peu labyrinthique aux corridors étroits et vous vous retrouvez avec un véritable casse-tête où trouver la mort est logique aux premières occasions.



[video]https://www.youtube.com/watch?v=GzcEYISwjYw[/video]



Combat contre Verdugo



Les batailles contre des boss dans Resident Evil 4 sont particulièrement mémorables, mais celle impliquant la main droite de Salazar, Verdugo, a marqué les joueurs et les joueuses au fer rouge. Il s’agit en fait d’un puzzle extrêmement tendu au cours duquel le monstre vous poursuit inlassablement. Comme il est impossible de tuer Verdugo par des moyens conventionnels, l’idée est de le ralentir assez longtemps pour s’échapper dans un ascenseur. Plus simple qu’il ne paraît!



[video]https://www.youtube.com/watch?v=LgHIZ8OIsfE[/video]



Balade en chariot



Resident Evil 4 brille par son originalité et ses nombreuses séquences qui sortent de l’ordinaire. Une fois dans les mines sous le château, Leon utilise un chariot pour atteindre sa prochaine destination. Ce moment demande des réflexes aiguisés pour ne pas tomber hors du chariot et résister aux nombreuses attaques ennemies. On a un peu l’impression d’être la vedette d’un film Indiana Jones et c’est tant mieux!



[video]https://www.youtube.com/watch?v=M9u0Bqldkbs[/video]



Premier combat contre Krauser



À de multiples occasions dans Resident Evil 4, Capcom demande aux joueurs et aux joueuses d’appuyer sur une combinaison de boutons pour éviter une mort certaine (Quick Time Events). Ces séquences atteignent leur apogée contre Krauser : une bataille sous forme de cinématique interactive, avec des QTEs à mémoriser par coeur pour ne pas tout devoir recommencer. Car oui, en rater un seul fait retomber à la case départ. C’est particulièrement éprouvant à la difficulté Professionnel!



[video]https://www.youtube.com/watch?v=_nYSAdI4ABk[/video]



Première rencontre avec un Regenerator



Ce moment survient en fin de partie, sur l’île. Leon tombe sur une véritable abomination capable de se régénérer : le Regenerator. Seule une balle placée à un endroit précis peut tuer le virus qui l’habite, ce qui nécessite un viseur thermique. Et le bruit que ces choses émettent en bougeant… il vous hantera longtemps!



[video]https://www.youtube.com/watch?v=Ejph5MLeE98[/video]



La pièce aux lasers



Resident Evil 4 fait beaucoup appel aux Quick Time Events (QTEs), c’est-à-dire devoir appuyer sur une combinaison de boutons au bon moment pour échapper à des situations périlleuses. Le combat contre Krauser évoqué précédemment en est un bon exemple. La pièce aux lasers demande à Leon d’effectuer des acrobaties pour éviter d’être désintégré par un système de sécurité pour le moins… farfelu (qui avait été vu dans le premier film Resident Evil, d’ailleurs). Pourtant, on se plait à voir le héros effectuer des mouvements plus exagérés les uns des autres pour ne pas succomber aux lasers. Un moment plutôt court, mais ô combien satisfaisant!



[video]https://www.youtube.com/watch?v=JEeaFo3tPYg[/video]

