Vivement qu'on ai la liste complète du pokédex, et que les quelques dizaines de Pokémon qui ne sont pas encore compatible avec la Switch, le soir



Je préfère qu'il mette dodoala, anchwatt et sa clique plutôt qu'il nous remette chenipan et sa clique.



Ils peuvent aussi ne mettre aucun Pokémon de Galard, parce que ils sont dispo sur épée, donc c'est pas vieux.



Il doit me manquer une centaine de Pokémon en Shinny. 1 de la première génération, moins de 10 de la deuxième génération etc



Donc j'aimerais refermer cet parenthèse parce que bon c'est terriblement chiant quand les Shinny n'apparaissent pas sur la Map, alors que les espèces mâle et femelle eux sont différencier sur la carte...



Alors j'attends de voir la liste du pokédex des nouveaux jeux Pokémon, pour ne pas perdre de temps à schasser un pokémon qui serait dispo sur les nouveaux jeux.

Et aussi comme ça je verrai ceux où je serai obligé de les faire sur épée ou Pokémon perle.



Que je perde pas de temps ... Parce que après les Shinny, j'ai prévu de faire tous les Pokémon avec 6 iv parfait... Ensuite faudra que je leur fasse prendre les bon ev, pour qu'enfin je me lance dans la stratégie Pokémon en ligne.



Comment ça on sera en 2040 quand j'y serai parvenu?