Si on m'avait dit qu'un jour je me ferais un jeu de nettoyeur haute pression je n'y aurais pas cru ... et pourtant. Sur les conseils avisés de quelques autres joueurs qui semblaient conquis, je me suis lancé à mon tour. La petite partie que je m'étais lancé pour essayer (oui, juste essayer) s'est transformée en cession de 5h non stop tellement j'ai accroché au principe con mais au combien addictif.+ Le principe ultra simple mais tellement prenant. Difficile d'imaginer qu'un jeu aussi con dans sa démarche soit aussi prenant pas en main. Quel pied.+ Plutôt bien pensé en ce qui concerne la recherche si je puis dire. Il y a des menus et options qui nous aident à savoir où il reste de la merde ... mais sans non plus nous dire exactement oùEt dans certains niveaux ... ça aide+ Excellente durée de vie. Entre le mode solo, les missions alternatives, et les défis, il va vous falloir compter quelques dizaines d'heures pour en venir à bout+ Possibilité de jouer en multi. Jouable à 2 en mode histoire, et plus sur les épreuves alternatives, inutile de dire qu'il y a de quoi s'éclater.+ Cette sensation d'accomplissement une fois que vous avez fini de nettoyer une zone ... on se prend pour un dieu- Réalisation assez sommaire. Alors certes ce n'est point important sur ce type de jeu, mais avec un poil plus de budget pour les graphismes et l'animation ce serait top.- Pas mal de bugs. Et des bien relous. Outre les bugs de succès (impossible d'en avoir certains, alors même que j'ai retenté en multi et que mon pote l'a eu lui), ce sont surtout les bugs de sauvegarde qui sont vraiment chiants. J'en ai eu un sur le stage de fin. Une fois arrivé à 100% le niveau à planté ... impossible de le valider. Et quand j'ai voulu le relancer il m'a remis à 14% ... sur un niveau qui demande plusieurs heures de nettoyage !!! J'avais les nerfs du coup j'ai stoppé. Quand je l'ai relancé le lendemain, c'était carrément passé à 6% ...- La bande son ... inexistante. Ne cherchez pas les musiques ... il n'y en a pas !! et comment dire que le son monotone du nettoyeur HP pendant des heures fini par vite taper sur le système, surtout de ceux qui sont autour mais ne jouent pas !!Du coup n'ayons pas honte de le dire mais malgré un enrobage tout ce qu'il y a de plus sommaire (graphismes, animation, bande son) voir plus que limite, Power Wash Simulator est un pur régal à jouer. Doté d'une gameplay ultra basique, il n'en reste pas moins qu'une fois le pad en main, il devient difficile de lâcher le jeu. Un excellent petite titre donc que je vous conseille fortement de tester