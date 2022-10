A fortiori les Souls et leurs scénarios c'est système-D (démerdez-vous)J'ai enfin fini la trilogie Dark Soul et j'aimeraisquelques éclaircissement sur l'histoireDéjà pour les 4 fins Dark Souls 3.- On fusionne avec la flamme, on répète le cycle comme dans le 1 et 2.- On laisse la flamme s'éteindre mais "c'est pas grave" car la gardienne de feu veillera a ce que quelqu'un d'autre se lie a la flamme, toujours comme dans le 1 et 2.- Comme la fin 2on tue la gardienne! Mettant fin définitivement a tous espoir de ravivez la flamme. Le monde restera tel qui l'estOn fusionne avec la flamme mais sans mourir, c'est plus une absorption qui nous rend plus fort et on devient le "roi des hommes" bien que on est plus proche d'une divinité vu qu'on a le pouvoir de la flamme. En bref, la fin du règnes des descendants des "dieux" et début de l'hommeMaintenantSVP:Déjà est ce que j'ai bien interpréter les fins ?Dans DS2, on comprend que plusieurs millénaire peuvent passer avant chaque cycle mais enfaite non: dans DS3 il y a la "convergence", on voyage dans d'autre dimensions parallèles crée par la flamme ?Il est devenu quoi le pygmée ? (notre ancêtre présenter dans le 1)Merci