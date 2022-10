Salut !La semaine dernière (du 03/10 au 10/10) s'est tenu les Steam Neo Fest (ou Steam Next Fest), avec des centaines de démos jouable mise à disposition par les développeurs pour que l'on essaye leurs jeux. Alors dans le lot, y'a eu des trucs très bien, des trucs moins bien, et des trucs carrément nases.Je vous mets ici ce à quoi j'ai joué, avec trois vidéos différentes (une ce que j'ai pas aimé, une ou j'ai aimé, et la dernière les vrais coups de coeur).Est-ce que vous avez joué à des trucs sympas ?Des jeux à surveiller prochainement ?Faites péter les bons jeux si vous en avez !