Salut !La 1.0 d'FFXIV a été un échec, Yoshida a repris les choses en mains, a réussi a lancer sa 2.0, A Realm Reborn, et a une toute (presque) nouvelle équipe, dont un nouveau compositeur : Masayoshi Soken.Et pour son premier taf sur FF (et tout court ?), quelle claque pour moi ! Je suis tombé littéralement fou amoureux de ses styles musicaux, ses compos, ses délires.Alors, comment avez-vous vécu ce changement de compositeur ?Est-ce que le style "Soken" vous a plu ?Globalement, les ziks de ce renouveau d'FFXIV, vous les kiffez ?Votre top ?

posted the 10/07/2022 at 02:11 PM by sephrius