Marvel a multiplié les pistes et les projets, multiverse, Eternals, X-men, 4 fantastiques, Dormammu, Kang...malin qui devinera le fin de mot de l'après Endgame.



Suite à la rumeur que Weapon H serait présent dans le Captain America 4 (New World Order) car en effet l'hypothèse de voir revenir Abomination et pas qu'une fois (Shang She et She-Hulk) donne beaucoup d'eau au moulin de l'hypothèse Weapon H.



Donc en partant de là j'ai recherché un peu des data sur le MCU...et qu'est-ce qu'on trouve bizarrement:



le retour de plusieurs licences Marvel qui sont dans le giron d'Universal ( identique au cas Sony), laissant l'idée qu'un accord global a été conclu entre Universal et Disney Marvel :



Il y a la rumeur que le rôle de the Leader a été attribué à:

"Tim Blake Nelson’s Samuel Sterns (from INCREDIBLE HULK) "

et serait présent dans captain America 4.



Le retour donc tarabiscotté d'Abomination dans le film Shang-Chi et plus explicable dans She-Hulk (mais totalement ridicule)



A cela on a donc également la première apparition d'un personnage important avec Namor dans le prochain Wakanda.



Notez bien que She-Hulk appartient bien à Marvel/Disney (curieusement Universal n'a pas cherché à récupérer les droits...mais bon il faut aussi s'engager à produire un certains nombre de film sur le temps...d'où les mauvais 4 fantastiques que Paramount faisait juste pour garder les droits)



Dans ce site, il y a une image où on voit les droits des personnage...qui laisse penser que si il y a un film Namor alors ce serait par Universal.



https://www.thegeektwins.com/2014/02/visual-guide-to-marvel-character-movie.html