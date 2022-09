Un nouveau Pokémon de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet a été dévoilé hier !Peu de communication autour de lui car il a été dévoilé sur une vidéo hors chaînes officielles.Malgré sa ressemblance avec Taupiqueur, il s'agit bien d'un tout nouveau Pokémon, dont on ne connaît pas encore le nom. (En anglais c'est Wigglet)

posted the 09/29/2022 at 07:21 AM by minimaxx