J ai commencé hier ,j'ai fini ya quelques minutes...et franchement une vraie réussite .Je connais pas les comics,mais je pense l'adaptation live est fidèle au vu de L'entousiasme que cela m'a procuré.( Et dire que yen a qui ne jure que par les anneau du pouvoir) je trouve que c'est 3 dernier mois Netflix régale et franchement je le préfère en ce moment a c'est concurrents Disney+ qui font des chose éclaté au sol.et Amazon qui reste une bonne alternative mais qui déçoit un peu au final.

posted the 09/25/2022 at 10:00 PM by elicetheworld