Je sais que c’est casse-gueule, et que tout le monde va me tomber dessus, mais je tente ma chance avec ce classement des MEILLEURES sagas de jv de tous les temps !





Règles :



-Je ne considère que les séries principales (pas de Mario Kart, Portal, Persona ou que sais-je)



-Il faut compter plus de 3 épisodes principaux (pas de Chrono, Last of Us, Bioshock, ICO ou Red Dead par exemple)



-Je ne mets pas les sagas tirées de films (Star Wars, James Bond, etc) ou de franchises (Lego, Batman, Spider-Man, Dragon Ball, etc)



-Le nombre de ventes n’est pas pris en compte (genre je ne mets pas Tetris ou Minecraft, deso)



-Avoir beaucoup d’épisodes est un plus, mais uniquement si les jeux concernés sont bons ! (pas de Léa Passion, Simulator machin, Wii truc muche)



-En gros, ce que je retiens surtout, c’est si chaque épisode fait monter la hype, et s’il y en a beaucoup (et les spin-offs peuvent être un gros plus)





Le classement :



rythme



100. Just Dance

99. Singstar

98. Guitar Hero



stratégie / gestion



97. Sims

96. SimCity

95. Animal Crossing

94. Comand & Conquer

93. Total War

92. Civilization

91. Age of Empire



sport



90. Football Manager

89. PES

88. Fifa

87. Everybody’s Golf

86. SSX

85. Tony Hawk

84. NBA 2K



baston



83. King of Fighters

82. Dead or Alive

81. Guilty Gears

80. Tekken

79. Soul Calibur

78. Mortal Kombat

77. Street Fighter

76. Super Smash Bros



course



75. Formula One

74. Need for Speed

73. Burnout

72. Forza

71. Gran Turismo



FPS



70. Killzone

69. Medal of Honor

68. Battlefield

67. Borderlands

66. Far Cry



Shooters



65. Metal Slug

64. Contra

63. Thunder Force

62. Gradius

61. Star Fox



Beat them all



60. Dynasty Warrior

59. Onimusha

58. Ninja Gaiden

57. Devil May Cry

56. Yakuza



horreur et infiltration



55. Project Zero

54. Silent Hill

53. Thief

52. Hitman

51. Tom Clancy



FPS



50. Call of Duty

49. Duke Nukem

48. Doom



plate-forme



47. WonderBoy

46. Oddworld

45. Spyro

44. Legacy of Kain

43. Rayman

42. Crash Bandicoot

41. Ratchet & Clank

40. Prince of Persia



RPG



39. Phantasy Star

38. Shining Force

37. Fire Emblem

36. Wild Arms

35. Mana

34. Suikoden

33. Deus Ex

32. Mass Effect

31. Dark Souls

30. Fallout

29. Monster Hunter

28. Xeno

27. Tales of

26. Kingdom Hearts



Et les 25 meilleures sagas de tous les temps, selon moi :



25. Megami Tensei

24. Assassin’s Creed

23. Gears of War

22. God of War

21. Uncharted

20. Megaman

19. Kirby

18. Diablo

17. Donkey Kong

16. Tomb Raider

15. Castlevania

14. Metroid

13. Pokemon

12. Warcraft

11. Halo

10. The Elder Scrolls

9. Sonic

8. Grand Theft Auto

7. Dragon Quest

6. Resident Evil

5. Metal Gear

4. Half-Life

3. Final Fantasy

2. Mario

1. Zelda