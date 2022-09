Après une cinquantaine d'heure de souffrance, j'ai enfin fini ce jeu. Je peux le dire, c'est le pire JRPG que j'ai fait de la génération PS4.On commence par l'histoire, l'histoire bah ça raconte pas grand chose, le scénario se tient sur une page. En gros, l'objectif principal, c'est de récupérer les convenants sinon c'est la fin du monde. Voila la quête principal du jeu qui se fini en même pas 1h de dialogue.Le traitement des personnages est tellement expéditif, ça se tient à tout casser en 4 ou 5 scène de 1min sur leur background résolution ect. Très difficile d'apprécier et de s'attacher au groupe.Je vous parle pas du boss final, '' le perso en question tombe amoureux du antagoniste principal au cours d'un seul et putain unique dialogue qui ont eu et puis finalement, elle se dit '' bon je vais reprendre son objectif initial pour devenir le boss final du jeu''. Non mais c'est une blague.Sur les 50 heures que j'ai fait: 40h à cause des putains de quêtes annexes! Il y'en a 85 Quêtes! Et putain, toutes les quêtes sont nuls à chier et ça sert juste à augmenter le temps du jeu.Le pire dans tout ça, c'est que le gameplay aussi est pas terrible, les donjons sont nuls à chier, RINGO elle trottine.Le gameplay est un sous persona 5, Atlus j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus trop à progresser de ce coté là. Toujours la même formule avec quelque modification mais là où Persona 5 était assez dynamique, Soul Hacker 2 est chiant à jouer.Les donjons sont relous, il y'a pas pire de faire des longs labys inutiles où tu dois refaire tout le chemin inverse sans pouvoir courir dans ce putain jeu ( 10pm pour courir pour 15s) , vous rajoutez les quêtes annexes où ça te demande de chercher des trucs et des personnes qui sont dans ce putain de donjon mes couilles sachant qu'il y'a très peu d'indication des fois et tu dois faire tout les donjons pour trouver le gars ou les objets. Les ennemis qui spawns tout les 10s à 20cm de toi, ça va te faire chier de faire les combats.La Map du jeu, c'est une blague aussi, j'ai jamais vu une map dynamique qui fait autant chier le joueur pour se repérer. C'est pas compliqué de la mettre juste sur le coté...Je sais pas trop ce qu'on fait Atlus sur ce jeu mais ils ont chier sur le joueur pour proposer une telle purge. Bref voila. Je suis assez déçu de ce jeu.