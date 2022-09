D'aussi loin que je m'en rappelle j'ai toujours aimé les box art et les covers des jeux atari 2600, surtout les jeux SF, qui avaient des illustrations super belle et dépaysantes qui feraient de superbes poster, je sais pas si on en trouve encore, voici une sélection de quelques unes des covers, sans oubliers celle d'activision avec la même direction artistique avec les arc en ciel qui impliquaient la notion de mouvement