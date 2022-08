Je n'avais aucune attente pour ce Stray (je ne suis pas un grand fan des chats, on se tolère eux et moi). De ce fait, à la différence de mon confrère Wizzy, je ne pouvais qu'être surpris, et c'est chose faite.

Jeu d'aventure narratif d'environ 4h/6h selon si vous cherchez le 100%, il ne saurait vous surprendre sur le côté gameplay qui reste très basique, mais on n'en demande pas plus pour ce type de jeu. Cependant, il tire clairement son épingle du jeu de par sa direction artistique et son ambiance qui m'a donné envie d'en découvrir plus sur cet univers et parler à tous les PNJ, là où habituellement je n'aime pas trop ça.

Le tout, sublimé par la musique de Yann Van Der Cruyssen, mélange de chiptune, de nappe électro d'ambiance qui se marie parfaitement au jeu, lui donnant un cachet unique.

De par sa durée de vie courte, les développeurs ont pu travailler sur le rythme du jeu quasi-parfait : pas une seule fois l'ennui n'a pointé le bout de son nez, et les situations se renouvellent assez souvent.

Stray ne marquera pas l'industrie, mais qu'importe, il n'en avait pas l'intention. Il est comme un amour d'été : court et intense. On s'en souviendra avec nostalgie d'ici quelques années.

