Hello,Après une dizaine d'année à me trainer mon vieux LCD je vais investir. J'ai fait un premier tri et je souhaiterai investir plutôt dans une TV OLED plutôt que QLED (et autre dérivés).J'ai une petite question car même si je n'ai pas encore de PS5/SERIES X, je voudrais qu'elle soit capable de donner le meilleur de cette gen. Du coup si j'ai bien compris c'est mieux si il y a :- HDMI 2.1- 120HzPour le HDMI 2.1 c'est bon y plein de modèles mais toutes les TV que je trouve c'est du 100Hz, est-ce que c'est gênant ? Il y a une vrai différence ?Est-ce qu'il y a un autre critère à regarder ?Egalement si vous avez un modèle à conseiller, hésitez pas.Merci