quelqu'un a t'il joué, ou joue t'il à Tower of Fantasy ? De ce que j'en voit ce jeu a l'air fabuleux Détrônera t'il Genshin Impact ? Je ne pense pas, car ce dernier est présent aussi sur console contrairement à T.O.F Est-ce prévu qu'il sorte sur nos console ? Pour ou contre ce type de gatcha et/ou free to play ?

posted the 08/23/2022 at 12:30 PM by neetsen