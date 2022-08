J'ai découvert cette perle grâce au gamepass, autrement je n'y aurais probablement pas preté attention plus que ça. Ce mélange de zelda et de dark soul promet des heures de casse tête mais aussi beaucoup de plaisir.Des énigmes a n'en plus finir, des bosses coriaces. La gestion de l'endurance est determinante, une mauvaise gestion et c'est la mort.L'avez vous essayé/fini? Qu'en pensez-vous ?