Pas pour lui apparemment. En effet desa35 un speedrunner viens de platiner tous les KH dans un marathon d'une semaine et ce en 94h.En tout il y a :- kh final mix- kh chain of memories- kh 2 final mix- kh birth by sleep- kh deep drop distance+0.2- kh 3 + remindIl faut savoir que si l'on se base sur psthc la moyenne annoncée pour tout cela serait de 400h. Il n'y a évidemment pas melody of memory qui est à part.Dans ce marathon je retiens le platine de bbs dont desa35 à passé 26h non stop pour le faire au lieu de l'estimé 120h pour le commun des joueursje mets un ancien run de kh3 pour visualiser:Pour les vidéos du dit marathon il suffit de visiter sa page twitch dont kh3 fais hier sera surement ajouter à sa liste de vod:https://www.twitch.tv/desa35/videos