Depuis un moment, nous savons qu’au moins un nouveau jeu dans l’univers de South Park est en développement. Ce dernier ne sera pas développé par Obsidian (South Park: The Stick of Truth) ni même Ubisoft San Francisco (South Park: The Fractured But Whole). En fait, nous ne savons à peu près rien du projet, ne serait-ce qu’il sera distribué par THQ Nordic tel que confirmé au cours de la conférence virtuelle de l’éditeur vendredi dernier.Étant fan de la série télé qui roule sa bosse depuis 1997, j’ai réfléchi à 5 thèmes que Matt Stone et Trey Parker pourraient adopter pour le prochain jeu vidéo. En guise de rappel, Obsidian avait créé un RPG fantastique inspiré du Seigneur des Anneaux alors que du côté d’Ubisoft, c’était au tour des super-héros. Après avoir passé en revue de nombreux épisodes de la série, je vous partage mes principales idées sur ce à quoi on pourrait s’attendre.Épisode clé : Lil’ Crime Stoppers (saison 7)Incarner des petits policiers qui enquêtent sur des affaires sordides dans South Park me semble une idée pleine de potentiel. Au départ, les missions pourraient être banales, comme retracer un chat perdu, pour prendre une tournure sordide avec des meurtres ou d’autres événements perturbants. À force de venir à bout de leurs mandats, les enfants gagneraient la confiance des vrais policiers de la ville pour empêcher des crimes qui dépassent l’entendement. L’officier Barbrady pourrait offrir ses conseils, mais c’est le sergent Harrison Yates qui occuperait le rôle de mentor principal par la suite.Épisode clé : Good Times with Weapons (saison 8 )Dans cet épisode marquant qui plaçait la barre haute pour la suite de la huitième saison, la bande se rend à une fête foraine pour mettre la main sur des armes exotiques. Les jeunes feignent qu’ils ont perdu leurs parents et sont sans un sou, ce qui est assez pour convaincre le vendeur de leur laisser la précieuse marchandise. Ainsi, ils sont en mesure de vivre des scènes de combat épiques présentées comme ces bons vieux anime japonais.Ce thème me semble propice à un jeu vidéo, car les ninjas ont toujours eu la cote. Il n’y a qu’à penser à des jeux comme Ninja Gaiden ou plus récemment Ghost of Tsushima avec ses samouraïs. Il y a possibilité de créer une expérience de beat’em up à la Teenage Mutant Ninja Turtles ou d’explorer plus en profondeur ce thème dans un RPG où les protagonistes seraient amenés à développeurs leurs habiletés et vaincre des ennemis plus grands que nature.Épisode clé : Fatbeard (saison 13)Cartman s’est rendu en Somalie pour tenter de récupérer un énorme butin à l’image des pirates d’antan. J’aime l’idée d’enfants qui partent à l’aventure sans trop savoir dans quoi ils s’embarquent réellement puisqu’ils ont une vision du monde différente.., et souvent, très naïve. Le thème des pirates et, par extension, des aventuriers regorge de potentiel pour un jeu vidéo. Il n’y a qu’à penser à la popularité de titres comme Sea of Thieves pour être convaincu que les gens aiment incarner des pirates ou des matelots en quête de richesses.Épisode clé : Starvin’ Marvin in Space (saison 3)Après avoir exploré les thèmes du fantastique et des super-héros, celui de la science-fiction me semble tout indiqué. Plusieurs épisodes au cours des 25 dernières années font référence à de grandes œuvres du genre, par exemple Star Trek et surtout, Star Wars. Dans Starvin’ Marvin in Space justement, Cartman, Stan, Kyle et Kenny désirent sauver un « éternopien » de la famine en l’adoptant. Pour y arriver, ils devront entre autres convaincre Sally Stuthers, représentée comme la créature Jabba the Hutt.J’ai choisi cet épisode classique pour représenter au mieux le thème de la science-fiction parce qu’il incorpore également des vaisseaux spatiaux, dont un croiseur utilisé par les missionnaires du christianisme. La personnalisation de vaisseaux pourrait être sympathique, mais le vrai potentiel serait dans la découverte de planètes en tous genres et, pourquoi pas, un séjour à Imaginationland!Épisode clé : It Hits the Fan (saison 5)Cette idée d’un thème mystique pour le prochain jeu South Park m’est venue en deux temps. D’abord avec le jeu mobile South Park: Phone Destroyer, qui catégorise certaines cartes sous ce thème (voir ci-dessous). Ensuite, une foule d’épisodes font place à un certain mysticisme qui est souvent présenté de façon absurde. Par exemple dans l’épisode It Hits the Fan, il y a une croyance que de dire trop souvent le mot « merde » provoquera la destruction du monde par le dragon maléfique Geldon.Le mystère et l’ésotérique sont une véritable manne pour les esprits créatifs. La série télé South Park n’est pas étrangère à l’utilisation de différentes symboliques pour expliquer des phénomènes sans dessus dessous qui puisent souvent référence à des croyances d’ordre suprême. Pour un futur jeu vidéo, il me semble opportun d’utiliser une telle prémisse comme assise de l’intrigue principale. De plus, il est facile de pimenter le tout avec des éléments d’ordre religieux ou paranormal et, pourquoi pas, puiser dans les légendes populaires de l’ancien monde!