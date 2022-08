Salut, En démarrant Kena, j’ai été très surpris par les combats de boss vraiment retors. Je suis à la fin (no spoil svp). Mais finalement j’ai bien aimé galéré.. ! Je me laisserais bien tenter par Souls comme le remake Demon Souls sur PS5. Mais au niveau difficulté : Kena se situe au même niveau qu’un Souls ou beaucoup plus bas ? ^^ Merci

posted the 08/05/2022 at 06:38 AM by segagadreamin