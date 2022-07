Chapitre 1054 L'empereur des flammes !



- Les 4 nouveaux empereurs de la mer apparaissent dans la série de couleurs.



- L'Akuma no mi de Ryokugyuu est le "Mori Mori no Mi" ("Mori" signifie forêt) et c'est une Loge.



- Yamato frappe Ryokugyuu sur la tête.



- Shanks refuse de rencontrer Luffy, et veut la tete de Barto qui apparament à fait du grabuge dans les territoires de Shanks. Shanks et aussi très près de la mer près de Wanokuni, il dit qu'il est temps d'aller chercher le One Piece.



- La nouvelle dit que Sabo a tué le King Cobra d'Arabasta. Et Vivi à disparu



- Sabo et ses collègues de l'armée révolutionnaire ont réussi à sauver Kuma et à prendre la fuite.

- Sabo est appelé "l'Empereur des Flammes". Et devient idole dans l'armée révolutionnaire



- A la fin Akainu parle avec un nouveau personnage.