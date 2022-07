par ces fortes chaleurs ,quelques images rafraichissantes de ma région !Le Lac d'Annecy au calme !le plan d'envole du parapente du col de la Forclaz !Le lac de Peyre , 2300m d'altitude et 700 métres de dénivellé pour y arriver !Le bord du Lac d'Annecy et en face entre les 2 montagnes , ce qu'on appelle " la femme alongé " !Le lac du Bourget .ça décolle sévère !!le bord du thiou ,déversoir du lac d'annecy ,photo prise à 200 m de chez moi !encore le thiou avec un cygne et à 100 m de chez moi !2 canards dans le petit marécage crée au bord du thiou ,1 qui fait l'autruche et l'autre le poirrier !Le mont Veyrier , regardé bien à gauche un visage apparait à 40 métres du sol dans la roche !!Le Jardin de l'europe à Annecy .un arbre fatigué devient un Totem .bonne soirée