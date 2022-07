Le bonus de préco a savoir le Digimon Guilmon.Ne sera dispo que pour la précommande Digitale !Namco Bandai vous êtes une bande d'escrocs.(Bon ok Guilmon vaut 3 euros, mais c'est une question de principe.)Sinon je rappelle que le jeu sort le 29 Juillet 2022 sur Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.