La présentation de Diablo IV m'a vraiment mis une claque faut dire que jusqu'à cette conférence j'étais plutôt en mode OSEF sur le jeu depuis son annonce, bien que j'ai le 3 sur PC et console et aussi le D2 resurrected, j'ai pas touché à l'ignoble immortal (encore heureux) mais je sais pas si c'est la conférence qui était magique, mais ce Diablo IV est devenu d'un coup un de mes jeux most wanted.