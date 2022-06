Les conclusions de saison de Fortnite sont toujours un Evénement ! En plus de conclure la trame de chaque chapitre, ils amènent à la destruction / reconstruction complète du monde à chaque fois !Cette fois ci, la saison avec Dwayne Johnson va nous emmener à bord...D'un robot ours en peluche.La fin de saison avait lieu ce soir à 22h00 : vous l'avez loupé ? Voici la rediff' ! Enjoy.

Like

Who likes this ?

posted the 06/04/2022 at 09:15 PM by obi69