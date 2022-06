Je passer un coup d oeil sur scantrad pour voir si il y a un nouveau chapitre d one punch man mais je me dis que je relis le chapitre 164 et quesque je vois des nouvelle planche,je pensais que c'etait un nouveau ajout mais non,il a redisiner le chapitre et tout changer...



Je me disais bien une fois en lisant le manga a la fnac qui avais des moments que je me rapeller pas du tout.



J'ai ma reponse, le mec modifie son manga a chaque fois...



J'aimais bien la fin de la premiere version...



Quesque vous en pensez vous?



https://scantrad.net/mangas/one-punch-man/164