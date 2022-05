Voilàest sortie, il y a quelques jours, surL'avez vous essayé, si oui, qu'en avez vous pensé ??Juste au cas où vous ne le saviez peut-être pas, le jeu vatout un système dequi sera inclus dans le jeu.Et pour compliqué le tout, ça ne sera pas 1 mais: les jetons de Territe et jetons d'Astérite.Voilà voilà, vous êtes maintenant prévenu dans quoi vous vous embarquerez en jouant àToutes les informations sur les NFT pour Ni No Kuni : Cross World sur leur site :

Like

Who likes this ?

posted the 05/27/2022 at 01:45 PM by arquion