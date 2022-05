Et oui c'est la journée mondiale du rire aujourd'hui , la Rigologie c'est :Séances de rigologie. La rigologie, ou thérapie par le rire, opère comme un détour pour parvenir à un mieux-être psychologique. Elle s’adresse à des personnes désireuses de s’engager dans une démarche ludique portant l’accent sur les émotions, le jeu, le rire.Donc voilà quelques sketchs .Artus - Le handisportLe Gitan - Alban IvanovLaura laune fable la girafeD'Jal / Les ToilettesBlanche Gardin la féllationAlexis Le Rossignol – La prison au MexiqueBon sinon voilà de l'humour préhistorique .bon dimanche !

posted the 05/01/2022 at 01:44 PM by mafacenligne