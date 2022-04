hello

Je possède, le katana météoritique et l'épée de la nuit ardente, les 2 en +5.

Laquelle faut il mieux renforcer?

Je suis bien habitué au katana mais il parait que l'épée nuit ardent est super puissante quand elle est à fond?

A noter que j'ai aussi les pierres sombres +8 et +9 mais malheusement pas la +7. L'astuce du manoir du volcan ne marchant plus, je ne sais pas en trouver une facile..Any idea?

Merci!!