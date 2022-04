Voici la trad du résumé



Page 3

Yamato : Fais des nuages de flammes ! tu peux le faire Momonosuke !

Momo : Tes mots ne changent rien ! Je ne peux pas! C'est impossible pour moi !

Je ne peux pas !

(Toki : Momonosuke !! Allez ! Partez avec Kinemon et les autres vassels vers le futur 20 ans au-delà ! Et là vous ferez revivre le clan Kozuki !

Momonosuke : Je ne peux pas le faire !)



Page 4

(Momo : alors. ..Pourquoi ne venez-vous pas avec moi ? Mère et Hiyori, nous allons tous...

Kinemon : Seigneur Momonosuke !! Celui qui souffre le plus en ce moment... C'est ta mère !

C'est le pays des samouraïs !! Où la disgrâce est payée avec des vies !!

Une femme a parlé de sa détermination mais un homme reste dans le doute !! Mon Seigneur c'est une honte non moins que d'être humilié en public !!

Momo : mais je ne suis qu'un enfant !

Kinemon : Pardonnez ma franchise, mais avec le décès de Lord Oden, vous n'êtes plus un simple enfant !

Pour être honnête, j'aimerais que vous nous donniez une seconde chance ! A cette bataille !!

Comparé à mourir dans ces flammes, je préférerais périr en brandissant des épées pour mon Seigneur !

Voulez-vous nous honorer !! Avec un endroit où mourir en tant que samouraï ?!!)



Page 5

(Toki : Momonosuke...

Momo : mère... mère !! Je... je serai en route !)

Momo : mère... j'ai échoué son!

Non! Ne vous approchez pas de la capitale ! Attendre! Non!!



Page 6

Kaido : alors tu as attrapé le tonnerre, quelle bêtise worororo

Luffy : Gum gum Thunder !!



Page 7

Kaido : ouf c'est bien, déconne à ta guise... ouf

mais !!



Page 8

Kaido: "Capacité" n'est pas ce qu'il faut pour conquérir le monde !!

Luffy : Gomme gomme......booft ?!!



Kaido

: Tout comme la façon dont Roger, un non-utilisateur de fruits du diable, a pu faire de grandes choses dans le monde...

Seulement Haki !! Dépasse tout !!!



Page 10-11

Kaido: Yamantaka* Thunder Bagua!!(大威徳雷鳴八卦)



*Le dieu "destructeur/conquérant de la mort" dans le bouddhisme. Traduit en japonais par "Celui avec un grand pouvoir"(大威徳) et aussi parfois connu comme "celui qui vainc Enma".



Page 12

Kaido : Laisse tomber !! Vous ne faites qu'exposer votre position !!

Souffle de démolition Dragon Twister !!

Votre faiblesse d'être vulnérable aux coupures est-elle toujours là ? !



Page 13

Citoyens : embarquons !! Vers ceux qui sont passés !!

Libérez les vaisseaux célestes !

Cours régulier !!

Le festival touche donc à sa fin... Demain... Nous recommencerons à travailler comme des esclaves...

Cours régulier !

Cours régulier !

Je veux vivre... Encore un an...



Page 14

Toko : ahahaha !!

Cours régulier !!

rejoindre mon papa !!



Page 15

【À l'intérieur du dôme du crâne】

Samouraïs : Boss Hyogoro ça va ?! Il paraît qu'Onigashima va tomber !!

Hyogoro : Hahaha, on dirait que nous avons Kaido dans un coin alors

vous les gars !! lequel préfères-tu?

La personne Strawhat qui réussit à vaincre Kaido nous fera tomber à mort !! Mais si nous vivons ! Cela signifie également que la victoire appartient à Kaido !!

Samouraïs : Je pensais que vous auriez quelque chose de plus difficile à proposer !

Mon enfant est à Hakumai

J'ai une femme qui attend à Ringo !

Si nous gagnons, ils auront une vie heureuse devant eux !! Je suis reconnaissant! Pour la grande nation que deviendra cette terre !



Page 16

Samouraïs : Mr.Strawhat ! Donnez à Kaido tout ce que vous avez !!

Membre de Beasts pirates : Vous êtes devenus fous, les samouraïs ? ! Vous savez que nous allons tous mourir ici, n'est-ce pas ? !

Hyogoro : Oh ce n'est pas si mal



Usopp : Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !!

Merde, je vivrai quoi qu'il arrive ! Oh l'eau ?!



Page 17

Orochi : c'est parti ! Le clou en pierre de mer tombe à cause d'un grondement étrange .. !!

Enfoiré!! Je vais certainement vous faire tomber avec moi!

J'espère que vous regardez Oden !! Je vais... emmener votre fille avec moi !!



Luffy : Hé ! Momo !

Momo : Luffy... Hein ?!!



Page 18-19

Luffy : Je vais tout arrêter !!

Et Onigashima doit s'écarter !!

Yamato : il va percer Onigashima !!

Momo : Arrête ça Luffy !!

Luffy : Momo ! Je te fais confiance!

Momo : quoi ?!!