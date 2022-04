Bonsoir les gamekoïts je laisse ici une annonce on ne sait jamais, je veux revendre ma switch pour m’acheter une Xbox série S mais trop la flemme de passer par leboncoin, rakuten et cie.



Du coup je me dis que la proposer en échange serait 1 idée qui pourrait intéresser quelqu’un.



Ma switch est une édition Mario « bleue rouge » (donc version 2) je l’échange complète, avec boîte notice tous les câbles manettes accessoires évidement le tout en très bon état contre une Xbox série S en très bon état (peu importe si elle n’est pas en boîte ni notice). Précision je réside dans la région parisienne.



2eme Précision: la facture est inclue et la switch est garantie jusqu’à février 2023.



Si l’un de vous est intéressé qu’il passe en mp je lui fournirai des photos là je suis sur mon smartphone et c’est trop galère pour en mettre sur mon article.



Voilà vous pouvez éteindre la télévision et à tchao bonsoir !