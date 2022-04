Est ce que vous avez marre de Pokémon ? Bien sur que non. ^¨^Est donc aujourd'hui je propose une vidéo du Professeur Lapin sur les choses a garder de LPA pour la 9 G de la License Pokémon !Moi perso je garde la capture, l'allègement des fenêtres de gameplay qu'on a tout le temps. (du gente ton Pokémon va évoluer) les Barons, les quêtes secondaire et virer l'attaque Rapide/Puissante.

posted the 04/17/2022 at 05:05 PM by darkxehanort94