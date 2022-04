Bonjour Sans-Éclats,Ce guide Elden Ring va rapidement vous donner accès à l’achat de pierres de forge 3 et 4. À partir de là, terminado le farm bête et méchant. De surcroît, depuis la MAJ 1.03, ces pierres coûtent moins cher. C'est tout bénéf pour vous !Pour acheter des pierres de forge 3 et 4, il faut que vous chopiez la perle de mineur de forge 2. Elle est facile à récupérer, car vous n’avez même pas besoin d'éliminer de boss. Celle-ci est dans un coffre, situé au presque au départ de la Galerie Scellée. Cette mine se trouve dans les Faubourgs de la Capitale.Par contre, pour atteindre cette zone, vous devez impérativement avoir accès au Plateau Altus. Un des moyens les plus simples pour vous y rendre est de récupérer les 2 parties du Médaillon de Dectus. Une fois les 2 fragments réunis, vous pourrez alors prendre le Grand Ascenseur de Dectus. Ce dernier vous mènera au Plateau Altus, sans être obligé de battre le Dragon Magma, au Nord de Liurnia. Éviter ce genre de combat est relativement commode en début de run, vous en conviendrez.J’ai déjà fourni une méthode pour obtenir les 2 morceaux du Médaillon de Dectus dans ce guide : Comment Envahir Early Game dans Elden Ring ? L’objectif était d'effectuer la 1ère partie de la quête de Rya. Activer et prendre l’Ascenseur de Dectus vous permettait de croiser ce PNJ directement au Plateau Altus, à votre arrivée.Normalement, si vous avez suivi le guide précédent, vous devriez avoir le Médaillon de Dectus. Il ne vous reste plus qu’à aller au Nord-Est de Liurnia. L’ascenseur de Dectus se trouve sur place.1. Brandissez le médaillon près des 2 statues géantes et prenez l’ascenseur de Dectus.2. Vous arrivez au Plateau Altus. Maintenant, rien de compliqué : avancez tout droit et galopez vers l’Est, en suivant la route pavée. L'objectif est d’atteindre le site de grâce des Faubourgs de la Capitale appelé : ''Arbre fantôme du mur extérieur''.3. Sur la route, faites gaffe aux mobs que vous rencontrerez. Slalomez entre eux et ça devrait rouler. Les plus dangereux sont les 2 sentinelles de l’arbre placées un peu avant le site de grâce ''Arbre fantôme du mur extérieur''.4. Quand vous arrivez au site de grâce, ramassez les 2 graines dorées et la carte de Leyndell, un peu plus loin. Reposez-vous au site, puis jetez un oeil à la carte. Au Sud-Est du site de grâce, vous remarquerez '''une espèce de tache orangée'''. C'est la mine. Mettez un pointeur bleu dessus et allez-y.5. Il y aura un petit détour à effectuer, mais rien de sorcier. La Galerie Scellée se situe en contrebas.6. Lorsque vous arrivez à la Galerie Scellée, activez le site de grâce. Ensuite, dans la pièce se trouve '''un mur illusoire, qui cache la suite du niveau'''. Roulez / sautez dedans ou frappez-le pour qu’il dévoile le chemin.7. Enfin, continuez tout droit. Le coffre recelant la perle de mineur forge 2 est un peu plus bas, sur la droite.8. Lorsque vous aurez chopé la perle, retournez au Bastion de la Table Ronde. Donnez-la aux Soeurs Jumelles et vous pourrez alors acheter des pierres de forge 3 et 4. Ciao la prise de tête du farm !