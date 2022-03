Bonjour tout le monde,_____________________________________Dans Elden Ring, le Doigt de Réfractaire, tout comme le Doigt Sanglant, vous permet d'envahir et donc de faire du PvP à l'infini. L'avantage du 1er doigt est qu'il est plus rapidement obtenable, parce que vous n'avez aucun boss à éliminer au préalable.De surcroît, comme vous aurez accès au Plateau d'Altus, vous aurez la possibilité d'aller chercher la perle de mineur forgeron 2. Par conséquent, plus besoin de farmer comme un teubé pour choper des pierres de forge 3 et 4, vu que vous pourrez les acheter directement auprès des Soeurs Jumelles. Néanmoins, nous verrons où choper cette perle une prochaine fois. Revenons-en à nos moutons.Ce guide va donc vous montrer comment obtenir le doigt de réfractaire rapidement, via un routing bien ficelé._____________________________________Ci-dessous vous trouverez le routing issu de la vidéo. Néanmoins, vous conviendrez qu'il sera plus simple de vous y retrouver par le biais de l'image, que par celui de l'écrit. En tout cas c'est mon avis. :-)1. Récupération des cartes de Liurnia : indispensable pour repérer les lieux-clés qui vont suivre.2. Rencontre avec Rya : ce PNJ se trouve sur un îlot, près de la longue vue matérialisée sur la carte. Rya est le PNJ-clé qui vous permettra d'obtenir le Doigt de Réfractaire.3. Récupération du pendentif de Rya : un malfrat lui a volé cet objet. Il faut lui ramener. Ce PNJ se trouve plus au Nord, au site de grâce de la cabane des crevettes bouillies. Ce site est proche de 4 arbres collés entre eux sur la carte. Pour récupérer le pendentif, vous pouvez payer le bandit ou lui reprendre de force. ^^4. Ramener son pendentif à Rya.5. La 1ère partie de la quête de Rya est finie, maintenant en route pour la Galerie Cristalline de Sellia, à Caelid ! Pour ce faire, on se fait téléporter via le coffre piégé situé dans les ruines au sud du Lac d'Agheel.6. Une fois sorti de la galerie, on part pour Fort Faroth. Celui-ci se trouve au Nord-est de la galerie cristalline. Là-bas, on va aller chercher la 1ère partie du médaillon de Dectus. Une fois les 2 parties réunies, on pourra alors se rendre au Plateau d'Altus, par le biais de l'Ascenseur de Dectus situé au Nord de Liurnia.7. Après qu'on a obtenu la 1ère partie du Médaillon de Dectus, bah... On va choper la deuxième pardi ! ^^' Elle est planquée à Fort Haight, dans la Nécrolimbe, au Sud-est des bois brumeux.8. Logiquement, le Médaillon de Dectus est désormais effectif, on peut donc se rendre en direction de l'ascenseur ! Le point de départ est le site de grâce : Village aux portes de l'Académie, à Liurnia. On longe la paroi rocheuse à l'est, en se dirigeant vers le Nord, jusqu'à ce que l'on tombe sur une colonne de vent. On la prend, puis on continue sur la voie pavée en allant vers le Nord. Attention au comité d'accueil avant l'Ascenseur.9. On active l'Ascenseur de Dectus, puis on débarque au Plateau d'Altus. Rya se trouve un peu plus loin, sur la gauche, près d'un muret. On lui cause et elle nous propose de nous prendre la main. On accepte bien-sûr et boum ! Elle nous transporte au Manoir du Volcan !10. Arrivé au Manoir du Volcan, on va parler à Dame Tanith. On accepte de lui prêter serment. Elle nous refile alors la clef du salon. Le salon est situé au bout d'un couloir avec un cul de sac. Il y a deux portes à ouvrir au choix, sur la gauche.11. On entre dans le salon et un objet avec un halo bleu est placé sur une table : il s'agit du doigt de réfractaire ! Mission accomplie cher sans éclat. Place aux invasions early game no limit.