Hello!

Je démarre Elden Ring et je galèèèère comme un veau (suis pas habitué à ce genre de jeu mais celui là il me fascine).

J'ai rushé le "chemin" normal jusqu'au premier boss Magrit le Déchu sans crafter ou quoi que ce soit et là je comprends que je suis pas de taille (du tout).

Du coup je me promène partout ou je peux, je cueuille des fruits et j'essaye de tuer qcq soldats en découvrant des nouveaux points de téléportation de ci de là.

Problème, je pipe rien au crafting, on peut faire des potions? des sorts? comment monter en compétence?

Y'a t'il des points de passage impératifs avant le premier boss.

Merci pour vos conseils