Une petite question à la communauté, voilà j'aimerais changer mon ventilateur switch car il fait énormément de bruit malgré un nettoyage + changement de pates thermique.



je vois qu'il y a tout les prix sur le net et je me sens un peu perdu, en plus certains commentaire ne sont pas rassurant notamment sur amazon.

alors si quelqu'un a un bon modèle à me conseiller.



merci d'avance