Ayaaaa les censure de ouf qu'ils ont fait sur le film giga culte Opération Dragon sont juste WTF, c'est encore pire que le niveau de censure de Sony moderne, sans rentré dans les détails toute les scène de combats manque de moitié, et ils ont même purement enlevé la scène du Nunchuck

posted the 03/23/2022 at 08:29 PM by foxstep