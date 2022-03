Comics

Le manga explose en France alors que les comics ne profitent pas du succès des super héros au cinéma.Je vous propose un article détente pour essayer de convertir le lectorat manga au comics.C'est vrai. Un comics coûte souvent entre 15 et 30 euros là où un manga en vaut 6. Un comics est un bel objet à mettre dans une bibliothèqhe d'où le côté collectionneur de la chose. Le prix des comics est un énorme frein, et heureusement que les opération printanières de Panini et Urban entre autres permettent de découvrir des comics à petit prix.En effet en terme de super héros c'est compliqué de s'y retrouver. Très simplement dites vous qu'il y a une trame principale qui existe depuis très longtemps et des histoires qui n'appartiennent pas à cette trame. Les scénaristes arrivent toujours à essayer de relier le tout avec le temps mais avec les univers parallèles, c'est très facile. Chaque série à son scénariste et son dessinateur, tout comme un film aura son réalisateur et son scénariste. Chaque binôme propose sa propre vision que ce soit en comics ou à l'écran, ce qui permet d'avoir plusieurs point de vue différents.Conscient de la difficulté de s'y retrouver, des pseudo reboot ou relaunch se font. En quelque sorte "on remet tout à 0 pour que les nouveaux lecteurs puissent s'y mettre mais pas tout à fait pour que les anciens lecteurs continuent de lire." C'est le cas en 2012 avec l'ère New52 (Batman la cour des hiboux ...) en 2017 l'ère "Rebirth" et désormais l'ère Infinite. Je mentionne surtout les héros Dc car je suis plus familiarisé qu'avec Marvel.Il est vrai qu'un héros qui meurt n'est jamais vraiment mort. Là où les manga ont une histoire unique avec des conséquences sans retour, voir Batman, Iron Man ou d'autres persos mourrirent dans les pages de comics, n'est jamais très définitif. Difficile de vibrer dans ce genre de cas.Je comprends, d'où mon article. Si on met de côté ces super héros qu'avons nous donc d'autres ?Les manga les plus populaires sont souvent axé sur un héros ayant une quête et devant affronter plein d'obstacles et d'ennemis, épaulés de personnages secondaires très stéréotypés. Les comics indépendants proposent des histoires parfois plus complexes, plus adultes et qui sont de belle sources d'adaptation pour les services de streaming. Umbrella Academy, The Boys ou encore Locke and Key parmi les plus connus. Sans oublier The Walking Dead.Mais certains comics veulent parler aux jeunes lecteurs et proposent aussi leur héros qui doit traverser des épreuves. Voici donc une liste de Comics qui pourraient vous intéresser si vous aimer lire My Hero Academia ou autre Demon Slayer.On commence avec une série de super héros. Promis c'est une des seules. Oublions Batman et compagnie ici une on suit Dead End et sa bande déjanté qui doivent affronter de redoutables ennemis et pourquoi pas sauver le monde.--------------------------------------------------------------------------------------------------Trois adolescents un peu à la marge découvre un mystérieux cocon bleu leur conférent un pouvoir infini. Mais qu'en faire?--------------------------------------------------------------------------------------------------Les hommes deviennent des monstres géants, des " Jacks " déterminés à détruire le monde, et seules des filles géantes peuvent les arrêter. Les BIG GIRLS.Filles badass, combats, créature. Que des choses sympas.--------------------------------------------------------------------------------------------------Spencer Dales s'apprête à rejoindre l'Aegis, une société secrète de magiciens noirs dirigée par des maîtres invisibles, à laquelle appartient son père. Leur but est d'améliorer la vie des autres - ceux qui ont un plus grand potentiel - mais tout ce que Spencer voit est un système imparfait qu'il veut changer.Excellence a tout du comics energique qui ressemble au shonen japonais.--------------------------------------------------------------------------------------------------Thea est une rêveuse. Elle ne rêve pas d'une vie meilleure, mais de vengeance contre le clan qui a décimé sa famille. Mais ce sont des combats sauvages et sanguinaires impliquant des hommes, des machines de guerre et des monstres qui l'attendent au bout de ce chemin.Cette bataille va opposer les Paznina, les Roto et Thea va vite comprendre que dans une guerre, il n'y a jamais de vainqueur...Un désir de vengeance, un but, des combats. Il n'y pas de quoi s'ennuyer en lisant Extremity.--------------------------------------------------------------------------------------------------Voilà le spitch de Kirkman connu pour The Walking Dead et Invincible (que je mentionne pas dans l'article car il a déjà son petit succès).Le voyage d'Owen Johnson en Chine, pour en savoir plus sur ses parents biologiques, le mène finalement à un mystérieux temple Shaolin. Les élèves y étudient afin de redécouvrir l'art perdu de lancer des boules de feu. Ce pouvoir sera bientôt nécessaire pour sauver le monde. Owen Johnson sera-t-il la première personne en mille ans à maitriser le pouvoir du feu ?On ne peut pas faire plus "esprit shonen" que Fire Power. Un des must de cette liste.--------------------------------------------------------------------------------------------------La Terre a muté et de nombreuses espèces animales ont développé une taille et une intelligence semblables à celle des humains. Pour faciliter la vie de sa famille, Solo, un jeune rat, décide de prendre la route. Dans ce monde hostile fait de prédateurs, de cannibales, de monstres ou de pirates, Solo va devoir devenir le meilleur guerrier pour survivre.Ok on parle de souris mais quand on voit le look des persos, on ne peut pas nier que c'est Bad ass.--------------------------------------------------------------------------------------------------Briggette McGuire et son petit-fils Duncan tentent de vaincre une menace légendaire ramenée à la vie à l'aide de magie noire, et d'un fort sens de l'à propos.Ne pas passer à côté !--------------------------------------------------------------------------------------------------Kgosi est un lion. Mais que fait-il si loin de ses terres?? Pourquoi partage-t-il son corps avec un sanguinaire démon pourfendeur de carnivores?? Accompagné de Wilt, imprévu compagnon de route, Kgosi va découvrir au fil du périple vers le royaume au-delà des mers la vérité qui lui permettra de se retrouver et de délivrer son peuple…Le début d'une magnifique aventure qui plus est par un auteur français !--------------------------------------------------------------------------------------------------En 2084, la planète est ravagée par une nature vengeresse et les derniers survivants font face à une existence périlleuse. Ils viennent de recevoir un message du plus profond de l'espace, un obscur compte à rebours menant à l'extinction de l'humanité vient d'être lancé. Un espoir subsiste malgré tout et cinq mille enfants seront secourus par ces mystérieux messagers venus des étoiles.We Live nous narre l'aventure de Tala et de son frère Hototo, l'un de ces élus...Sans doute un des plus beaux ouvrages rappelant le style manga. Si vous devez en choisir un pensez à celui-ci !--------------------------------------------------------------------------------------------------Le soleil n'émet plus de lumières. Dès lors que les ténèbres touchent les personnes, elles sont infectées par une gangrène et se transforment en créatures monstrueuses. La parade ? Utiliser des sources de lumière artificielle. Au cœur de ce monde dévasté, Valentina “Val“ Riggs est une passeuse. Elle roule au volant de son poids lourd bardé de phares !Rien que pour l'héroine qui en jette !--------------------------------------------------------------------------------------------------James est un jeune garçon qui suite à un défi débile va aller en pleine nuit dans la forêt avec des amis, sauf qu'il en ressortira le seul vivant. Tout cela se passe dans la petite bourgade américaine de Archer's Peak, et cela arrive aux oreilles de Erica Slaughter, tueuse de monstres qui se rend sur place que ce sont bel et bien les créatures qu'elle chasse qui sont responsables du meurtre des enfants. Et cela n'est que le début...Le flow de Erica Slaughter (qui n'est pas sans rappeler Tokyo Ghoul).Beaucoup de Delcourt c'est vrai mais il propose des comis pour un lectorat plus jeune ce qui était le but de l'article.Pas mal de bonnes lectures mais ces comics ne sont pas donnés c'est vrai.Viens ma question : Si ces tomes étaient à 7€ mais en format plus petit et/ou en couverture souple (et non rigide), auriez-vous plus envie d'acheter ces comics ?Merci pour le temps accordé en espérant que vous aurez apprécié !