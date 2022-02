Bonsoir à tous,



J’ai cyberpunk en physique installé sur ma ps5 et j’ai du coup lancé le téléchargement de la maj 1.51 de 58 go. A mon retour chez moi, la maj est à 60/58 go?! Et je me rends compte sur le store que je peux télécharger la version ps5 numérique du jeu. Mais la version ps5 c’est pas la maj… ?!



Merci