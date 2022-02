C'est dans une série de tweets laconiques que le géant au grand N annonce qu'un accord a été conclu entre lui (Netflix), 2K et Take Two Interactive pour une adaptation cinématographique de la franchise Bioshock.



Aucune autre info pour l'instant, ni même si c'est de l'animation ou du live action.



Pour rappel, il y a quelques années, une adaptation réalisé par Gore Verbinski (Pirate des Caraïbes) était sur les rails, avec un budget se comptant en centaines de millions de dollars, un classement R (-17 ans) et un scénario écrit par John Logan (Gladiator).

Malheureusement, l'échec au box-office de Watchmen de Zack Snyder en 2009 a condamné le projet. Lui aussi était un blockbuster classé R, et son échec a poussé les producteurs de l'époque à réduire le budget du film, ce que Verbinski avait refusé.



Après avoir quitté le projet, ce dernier a gesticulé pendant quelques temps avant de s'éteindre complètement quand Irrational Games a repris les droits.