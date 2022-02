Yo Mina,Aujourd'hui j'ai pété la loop dans Deathloop et je dois dire que ce jeu m'a laissé une belle impression avec de bon moments de jeu vidéo... Comme il s'en fait rare de nos jours!Alors je ne veux pas lancer les mauvais commentaires d'entrée de jeu, mais c'est bien une exclu PS5 sur console. Pas de version PS4 (dieu merci) donc on a droit à un jeu au niveau de ce que la next gen peut offrir.On est loin de ce que peu offrir la PS5 pour le moment, surtout avec ce qui arrive ce mois-ciPourtant la direction artistique d'Arkane Lyon est énorme, tellement détaillées.Les maps ne sont pas très nombreuses, seulement 4 mais elles regorgent de petits détails et de choses à découvrir.Très verticales aussi, elles sont faites pour les acrobates en herbes!! Sans le collant désolé...Les animations sont vraiment de qualités tout en offrant de la variété. On ressent vraiment la physique du personne, ça casse l'effet carré et anguleux que peuvent souffrir le genre FPS.ça nous pousse à faire le ouf, valdinguant à travers toits et ruelles pour enchainer les kills.Chacun selon son envie de courir ou d'épier comme un salarié japonais dans le métro.Jamais je ne me suis embêté à revenir sur l'une d'elles surtout qu'elles changent en fonction du moment de la journée. Ce qui est justement tout le concept de ce jeu.C'est dans cet aspect là que le jeu est unique!En gros pour le spitch du jeu!Des gens vivent sur un iles où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent... même mourir pour une selfi ou une video Tiktok!!! Imaginez le succès qu'auraient ces influanceursAinsi tout les 24h, du soir au matin tout revient en place pour laisser le bonheur à de nouvelles expériences.Seulement voilà le sherif de l'ile n'en veut plus de cette vie là! Et doit assassiner les 7 membres qui gère l'ile pour que la loop s'arrête...Comme ça le jeu à l'air sympa et assez simple, sauf qu'on ne peut pas être partout et au même moment sur une journée.Ce qui va faire que l'exploration de l'ile au fil des différentes loop, va nous faire comprendre comment agir, ainsi de savoir où être ou quoi changer pour que les membres se retrouve à des moments clés et accessible pour tout faire en une journée.C'est là le gros pied que j'ai pris avec ce jeu!Franchement découvrir les choses en fouinant dans l'ile, assassinant les éternalistes (aucune parenté avec Marver) tout en souplesse.Là, je ne touche que l'aspect frais du jeu.Ce qui m'a vraiment donné envie de briser cette loop.Mais il y a tant de chose à dire, comme sur les pouvoirs (un peu à la Bioshock), les armes.Aussi, une des membres pourra débarquer en mode invasion à la Dark Soulspour vous assassiner pour qu'on doive, à nouveau, recommencer la loop.Cet intrusion sera un boot si vous jouez offline, un ami (oui j'ai eu un ami), ou un membre assez chanceux pour avoir une PS5 et ce jeu.D'ailleurs ce mode est disponible dès le début du jeu, même s'il est plus intéressant d'apprendre les maps avant de se lancer dans le braconnage de brave shérif.Franchement gros kiff qui fini un jour avant l'arrivé de Dying light... ça va m'aider à passer à autre chose mais avec un bon sentiment d'avoir été sur un ile où tout était impossible au début... Puis les choses petits à petits se sont mis en place.Ainsi, le sherif a pu rendre justice... la sienne!Ptit point technique:Performance Upscale 4k 60fpsResolution 4k 30FPSRT Upscale 30FPSAudio 3D - Très bon dans ce jeu mais au niveau de ReturnalDualsens avec pas mal de petite vibrations bien placées dans la manette et les gâchettes qui font bien le taff du ressenti des armes.Franchement j'ai joué en RT tout au long du jeu, je ne dis pas que le 60fps ne sert à rien... que du contraire mais j'ai préféré prendre le côté posé et cinématographique que peut avoir les ombres en RT ainsi que le framerate.Bravo Arkane, c'est le premier jeu que je fais de leur studio. C'est un tort rattrapé à présent.Pour vous? Déjà fini, essayé ou passé à côté?