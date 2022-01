Salut !Je vous ai fais une analyse du "final" trailer de ce Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin ! Pourquoi une analyse ? Parce que mine de rien, je pense qu'on va avoir des surprises au niveau du scénario, et que je kiff pas mal analyser et faire des théories, aussi fausses soient-elles, le principal, c'est de partager et d'en discuter !Il vous inspire quoi ce titre ?Curieux ? Osef total ?Vous pensez qu'il y aura des FF "Origin" pour chaque FF ?Ce spin-off peut-il amener une sorte de connexion pour tous les FF ?