Je voulais revenir sur la BO complètement démente de ce jeu finalement passé assez inaperçu.Lors de ma première partie je suis resté planté une heure sur l'intro à écouter l'album de "Star lord" (groupe fictif) en me revoyant avec mon walkman cassette fin des années 80 à lire les paroles sur la jaquette (et oui ça fait un vieux con ^^ ).

Who likes this ?

posted the 01/25/2022 at 03:16 PM by malcomz