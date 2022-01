Au cas ou vous l'auriez oublié, Konami avait annoncé entre autre, la sortie de Yu-Gi-Oh! Master Duel, un jeu basé complétement sur le TCG/OGS et les régles officielles, avec un mode Solo basé sur les histoires des cartes.Après nous avoir envoyé plusieurs trailers sur la création des desks, la boutique et le mode solo, on attendait la dernière sur le multi quand PAF le jeu est téléchargeable sur Steam.Bien sur il est pas encore jouable, on vas donc patienter en regardant la présentation de Jantomi TV.Master Duel est disponible sur toutes les plateformes actuelles et contient des micro transactions.