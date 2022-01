On attendait (et on attend toujours...) le remaster/remake de Chrono Cross, mais en attendant, un autre trésor sorti à l'époque a droit à une nouvelle sortie de toute beauté.Outre l'album piano plutôt sympa qui reprend les plus grands thèmes du jeu, la boîte à musique du thème Radical Dreamers est actuellement en vente dans la collection Wayo Music Box, aux côtés de Shenmue, ou encore Grandia.Et c'est de toute beauté !Une vidéo est récemment parue publiée par un des backers du kickstarterAttention au prix par contre, mais on n'est un radical dreamer, ou on ne l'est pas